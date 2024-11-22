الصحة: 40 شهيدا و52 جريحا في الغارات على قضاء بعلبك الهرمل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن "حصيلة غارات العدو الإسرائيلي التي استهدفت قضاء بعلبك الهرمل، والتي بلغت 40 شهيدا و52 جريحا.

وأوضحت الوزارة أن في نبحا سقط 11 شهيدا 12 جريحا، وفي فلاوي 10 شهداء و3 جرحى، وفي يونين 5 شهداء وجريح واحد.

أما في مقنة فسقط 6 شهداء 12 جريحا وفي بريتال شهيدان 13 جريحا، وفي حوش الرافقا شهيد وجريحان.

وسقط في مصنع الزهرا 3 شهداء وفي عمشكي شهيدان و3 جرحى وفي السفري جريحان وفي بوداي 4 جرحى.