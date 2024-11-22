إعلام إسرائيلي: الحكومة دعت لتشديد التعامل في غزة وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد قرار الجنائية الدولية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مجلس الوزراء الإسرائيلي دعا إلى تشديد التعامل في قطاع غزة بعد أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت"، من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكشفت هيئة البث أن "مجلس الوزراء دعا إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين، قولهم إن "أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية خطوة سياسية بحتة تجاوزت كل الخطوط الحمراء".
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