خارجية إيران أعلنت تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية.

وأوضحت في بيان أن "أميركا والترويكا الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران ووكالة الطاقة".

ويأتي ذلك، بعد أن أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين، بأن "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا يأمر إيران بتحسين التعاون معها بشكل عاجل"، في وقت تحذر فيه السلطات الإيرانية من اتخاذ أي قرارات ضدها.

في 19 تشرين الثاني، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سلطات ايران بدأت التحضيرات لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن "مخزون اليورانيوم المخصب لدى ايران تجاوز 32 مرة الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي" عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي المنتخب لولاية ثانية دونالد ترامب.