حزب الله أعلن عن مهاجمته أمس تجمع لقوات إسرائيلية في كريات شمونة بمسيّرات انقضاضيّة

كشف حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من بعد ظهر أمس الأربعاء 20-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقّة".

وفي بيان آخر، أفاد بأنه "شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:25 من بعد ظهر أمس الأربعاء 20-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقّة".