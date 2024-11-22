قصف مدفعي إسرائيلي استهداف محيط النبطية وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وأرنون وحاروف وزبدين

طال قصف مدفعي يطال أطراف بلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا، يحمر الشقيف، أرنون والجبل الاحمر في اطراف حاروف وزبدين، وفق قناة المنار.

وأفادت قناة "الجديد" عن قصف مدفعي استهدف محيط مدينة النبطية لأول مرة منذ بداية الحرب.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.