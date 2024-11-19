ما أهم الأخطاء التي ترتكبها الأمّ وتؤدي لتأخر المشي عند الطفل؟

حمل الطفل باستمرار

أم تحمل طفلها

وضع الطفل في المشاية

طفل في المشاية

توقفي عن وضع الطفل في المشاية طيلة الوقت بدعوى أنها سوف تساعده على المشي، والحقيقة أنها تعلمه المشي بطريقة خاطئة، ويجب أن تعرفي فوائد وأضرار المشاية لطفلك فهو يدفع جسمه بداخلها ولا يستخدم ساقيه على الإطلاق، وقد بيَّنت الدراسات أنها تقلل من تطور عملية المشي الطبيعية عند الرضع، حيث يرتكز الطفل أثناء جلوسه داخل المشاية على أطراف أصابعه، فيما تكون عضلات الساقين الضعيفين مشدودة، فتعمل المشاية على إضعاف قوة الساق لديه وكذلك إضعاف قوة عضلات الفخذ، كما تؤثر على تناسق عضلات الساقين مع بعضهما البعض فيتأخر الرضيع في مرحلة المشي.

لاحظي أن الطفل يعتمد على المشاية في الحركة، وبالتالي فهو لا يستخدم اليدين أو الركبتين، مما يؤخر لديه من مرحلة الحبو، وعندها يتأخر الحبو كمرحلة تطورية، فالمشي كمرحلة هامة في نمو الطفل سوف يتأخر، ويمكنك أن تبدئي بوضع الطفل في المشاية وفق شروط مثل بعد أن يجلس طفلك بمفرده، كما يجب عدم ترك الطفل داخل المشاية لمدة طويلة، بل حاولي أن تكون أقصى مدة لبقائه فيها هي ربع ساعة ثم ارفعيه منها وبحيث لا يزيد الوقت الذي يمضيه خلال اليوم كله عن ساعتين.

لاحظي أن المشاية يمكن أن تستفيدي منها لأنها تعطيك فرصة للراحة من حمل الطفل على الدوام، كما أنها تشغل وقت الطفل خاصة في مرحلة التسنين حيث تسليه خاصة في حال وجود بعض الألعاب التي تجذبه فيها، كما أنها تعطي الطفل حرية يحبها في الحركة، حيث تمكنه من التجول في البيت، والخروج من نطاق غرفته و سريره ولكن ذلك وفق شروط.

وضع الحذاء في قدمي الطفل قبل عمر السنة

حذاء الطفل

توقفي عن عادة وضع الحذاء في قدمي الطفل لمجرد إكمال أناقته وذلك قبل أن يتم السنة الأولى من عمره، ويجب أن تعرفي مخاطر ارتداء الطفل للحذاء قبل عمر السنة وحيث إن هذه العادة تؤدي إلى تأخر الطفل في المشي؛ حيث توصلت دراسة علمية أمريكية حديثة إلى أن ارتداء الحذاء قبل أن يكمل عمر السنة للطفل يسبب له العديد من الأضرار، ومنها أنه يعيق تطوره الحركي ومهارات الحركة لديه؛ حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الرضيع الذي يرتدي الحذاء قبل أن يتم عمر السنة يتأخر في مرحلة المشي؛ حيث يؤدي وضع الحذاء في قدمي الطفل إلى تشوه في شكل قدمه، لأن قدم الطفل من أسفل أي مشط القدم يكون ليناً، والحذاء في هذه الحالة يشكل المشط بطريقة خاطئ، وبالتالي لا يعطي الحذاء الشكل الحقيقي لقدم الطفل، ويصبح من الصعب علاج تشوه قدم الطفل حين يكبر، كما أن الطفل لكي يمشي مشياً سليماً وفي السن المحددة له يجب أن تُلامس النهايات العصبية الموجودة في أسفل قدميه الأرض ولكن وجود الحذاء في قدميه يمنع ذلك.

لاحظي أنه في حال أصبح طفلك قادراً على أن يمشي قبل عمر السنة، فالمشي حافياً على الأرض يكون مفيداً له، وتكمن هذه الفائدة في أن أصابع قدمي الطفل تساعد على حفظ توازنه، كما تمنح الأرض لطفلك راحة نفسية وتقلل من درجة البكاء و"الزن" عند الطفل، وأن ملامسة الأرض لقدمي الطفل تعطيه دفعات من التشجيع على المشي وحده في سن مبكرة.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - تعتقد الأم بأن طفلها سوف يمشي حسب منحنى النمو الذي يحدث مع باقي الأطفال، وأنه لن يتأخر عنهم ما دامت تهتم بصحته وتغذيته، فهو سوف يمشي في الوقت المناسب، ولذلك فهي ترتكب عدة أخطاء، ولا تعرف أنها سوف تكون السبب في تأخر مشيه، وهناك الكثير من الأخطاء التي تركبها الأمهات مع أطفالهن من باب التقليد أو العادات والتقاليد، ولا يعرفن أنها تضر الطفل وتطوره.من الضروري أن تتعرف الأم إلى أهم التصرفات أو السلوكيات التي يمكن أن تؤخر مرحلة المشي عند الطفل والتعرف إلى أسباب أخرى قد تؤخر مشيه، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة كيم جودة؛ حيث أشارت إلىونصائح تساعد على مشي طفلك مبكراً في الآتي:توقفي عن حمل طفلك باستمرار وعدم تركه على الأرض؛ لأن ذلك التصرف والسلوك من باب حب الطفل والفرحة به يؤدي لتأخر تطوره بشكل عام، ولذلك عليك أن تتركي طفلك على الأرض بمجرد أن يبدأ في تعلم الجلوس مستنداً، وقومي بوضع بعض الوسائد الطرية حوله لكي يظل جالساً ويتأمل العالم من حوله، ويبدأ في مرحلة التعود على الأرض وعدم الخوف منها، ولا تحمليه طول الوقت على كتفك إلا حين يرغب في النوم، وقد توصلت الدراسات العلمية إلى أن الطفل الذي لا يحمل من قبل أمه لمدة طويلة يبدأ في مرحلة التطور الحركي أسرع من الطفل الذي يبقى على الكتفين محمولاً طيلة النهار، كما يمكن للأم أن تنثر حوله بعض الألعاب الصغيرة والمناسبة لسنه بجيث تكون غير مؤذية، وسوف يحاول الرضيع أن يلتقطها، ويمكن أن تضعه الأم فوق مفرش من البلاستيك السميك وتضع قطعاً من الطعام الصلب كبيرة الحجم، وسوف يحاول الطفل أن يلتقطها ويكتشفها بين فكيه الصغيرين، فالمهم أن يبقى الطفل على الأرض ملاصقاً لها لكي يعتاد عليها لوقت طويل، وسوف تلاحظين حدوث تطور في قدراته الحركية، وأنه سوف يحبو وينطلق متحركاً بسرعة ثم يقف على الحائط مستنداً، ثم يبدأ في الوقوف دون مساعدة ثم يمشي وحده.قد يهمك أيضاً: علامات تدل على قرب مشي الطفل*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص