خطوات أساسية لعلاج الإمساك عند الأطفال من عمر شهور وحتى 9 سنوات

أفكار تهمك

الإمساك حالة من الصعوبة في تمرير البراز

ما هو الإمساك؟

الفرق بين الإمساك العرضي والإمساك المزمن

أسباب الإمساك عند الأطفال

أم قلقة على مرض طفلها

أعراض الإمساك

تشمل أعراض الإمساك عند الأطفال:

قلة التبرز (أقل من ثلاث مرات في الأسبوع).

البراز الصلب أو الجاف.

آلام أثناء التبرز.

البكاء أو الانزعاج أثناء محاولة التبرز.

شعور بالامتلاء في البطن.

فقدان الشهية.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:53 صباحاً - تُعتبر مشكلةمن القضايا الصحية الشائعة التي قد تثير قلق الآباء، فهي ليست مجرد حالة طبية، بل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الطفل وصحته النفسية، لهذا فمعرفة كيفية التعامل مع الإمساك وفهم أسبابه وطرق علاجه؛ يمكن أن تسهم في تحسين الوضع بشكل كبير.في هذا التقرير، يتناول الدكتور إبراهيم شكري، استشاري طب الأطفال، كل ما تحتاج الأم إلى معرفته حول علاج الإمساك عند الأطفال من عمر شهور وحتى 9 سنوات بشكل شامل ومفصل.الإمساك عند الأطفال حالة شائعة يمكن علاجها بسهولة؛ من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة والنظام الغذائي.من المهم أن يظل الآباء متفهمين وداعمين لأطفالهم خلال هذه الفترة.التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدا على تجنب المشكلات الصحية المستقبلية.لا تترددي في استشارة طبيب الأطفال للحصول على الدعم والإرشادات اللازمة.دعمك لطفلك ومساعدتك له في تجاوز هذه المشكلة ستكون لها آثار إيجابية على صحته النفسية والجسدية.الإمساك هو حالة تعاني فيها أمعاء الطفل من صعوبة في تمرير البراز، مما يؤدي إلى قلة عدد مرات التبرز أو الشعور بصعوبة في عملية التبرز نفسها، ويُعتبر الطفل مصاباً بالإمساك إذا كان يتبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، أو إذا كان البراز صلباً وصعباً.الإمساك العرضي يظهر بشكل مؤقت نتيجة تغيرات في النظام الغذائي أو الروتين اليومي، وغالباً ما يختفي عند العودة إلى العادات الطبيعية، بينما الإمساك المزمن يستمر لفترة طويلة (أكثر من ثلاثة أشهر) وقد يتطلب تدخلاً طبياً.تتنوع أسباب الإمساك عند الأطفال، ومن أبرزها:: نقص الألياف في النظام الغذائي وعدم شرب الكميات الكافية من الماء؛ إذ تعتبر الألياف ضرورية لتحفيز حركة الأمعاء.: مثل بدء المدرسة أو الانتقال إلى منزل جديد، حيث يمكن أن تؤدي هذه التغييرات في البيئة إلى بعض القلق والتوتر.قد يتسبب القلق النفسي لسبب ما، أو الضغوطات العائلية (خلافات أسرية) في تغيير عادات التبرز.بعض الأدوية، مثل مضادات الحموضة والمسكّنات، قد تسبب الإمساك كأثر جانبي.: قد تكون بعض الحالات الصحية؛ مثل اضطرابات الغدة الدرقية، وقد يكون السبب مشاكل في الجهاز الهضمي؛ مثل متلازمة القولون العصبي.: في بعض الأحيان، قد يتجنب الطفل الصغير استخدام الحمام؛ بسبب الخوف أو الشعور بعدم الراحة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

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العلامات المقلقة

وجود دم في البراز.

فقدان الوزن غير المبرر.

آلام شديدة في البطن.

القيء.

تشخيص وعلاج الإمساك

الفواكه والخضروات الطازجة علاج

خيارات العلاج

زيادة الألياف: ينبغي أن يتضمن نظام الطفل الغذائي كميات كافية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب الماء: تأكدي من أن الطفل يشرب كميات كافية من الماء يومياً، حيث إن الترطيب الجيد يساعد على تليين البراز.

تقليل الأطعمة المعالجة: مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، حيث إن هذه الأطعمة غالباً ما تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف.

تساعد الأنشطة البدنية على تحسين حركة الأمعاء، ويمكن أن تشمل الأنشطة:

العلاجات الطبيعية

نصائح للآباء

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تحدث مع طفلك: شجّع الطفل على التحدث عن مشاعره وتجربته مع الإمساك، قد يكون التواصل الجيد مفتاحاً لفهم الأسباب والدوافع.

تجنب عقاب الطفل على عدم التبرز، بل قدم الدعم والمساعدة، العقاب يمكن أن يزيد من القلق ويؤدي إلى تفاقم المشكلة.

اصبر، فقد يستغرق العلاج بعض الوقت، لذا كن صبوراً ومتفهماً، وتأكد من أن الطفل يشعر بالراحة والأمان أثناء هذه الفترة.

استشر الطبيب: إذا استمر الإمساك لأكثر من أسبوعين، إذا كان هناك ألم شديد أثناء التبرز، وإذا كان هناك دم في البراز، إذا ظهرت أعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو القيء.

بعض الأعراض قد تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب، مثل:قبل بدء العلاج، يجب على الآباء استشارة طبيب الأطفال؛ للتأكد من عدم وجود أسباب طبية وراء الإمساك، يتضمن التشخيص:: مراجعة عادات الطفل الغذائية والتبرز.: تقييم الحالة العامة للطفل: في بعض الحالات، قد يُطلب إجراء فحوصات مثل: الأشعة السينية أو فحوصات الدم؛ لتحديد الأسباب الكامنة.: يعتبر المشي يومياً وسيلة رائعة لتحفيز حركة الأمعاء.: يمكن أن تكون نشاطاً ممتعاً ومفيداً.: يشجع الحركة والنشاط البدني.: من المفيد تشجيع الطفل على التبرز في أوقات محددة، مثل بعد الوجبات، ما يساعد على تكوين عادة صحية.في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب باستخدام أدوية ملينة، يجب استخدامها تحت إشراف طبي؛ حيث إن الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى الاعتماد عليها.: تساعد على تليين البراز وجعله أسهل في المرور، كما أن محفزات الأمعاء تحفز حركة الأمعاء.تعتبر بعض العلاجات الطبيعية فعالة في علاج الإمساك، مثل:- زيت الزيتون: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون قد تساعد في تليين البراز.- عصائر الفواكه: مثل عصير البرقوق أو عصير التفاح، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.