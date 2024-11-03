شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات خفيفة تساعد على الاسترخاء والنوم ليلًا والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون التقلب في الفراش طوال الليل تجربة مزعجة، وإذا كنت تعاني من قلة النوم بشكل متكرر، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات البسيطة والفعالة يمكن أن تساعدك في الحصول على نوم جيد وعميق، حيث إن عوامل كثيرة مثل الإجهاد أو نوبات الجوع أو الحالات الصحية الأساسية أو التعرض المفرط للشاشات وغيرها قد تكون السبب وراء قلة النوم، وهذا يمكن أن يؤثر تدريجيًا على الذاكرة وصحة الدماغ، ومن المثير للاهتمام أن معظم خبراء الصحة يعتقدون أن ما نتناوله قبل النوم يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تحفيز النوم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

الزبادي اليوناني بالعسل

إن إضافة الزبادي اليوناني والعسل إلى روتين الليل لن يشبع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات فحسب، بل سيمنحك أيضًا نومًا مريحًا، وذلك لأن الزبادي غني بالبروتين والكالسيوم، وكلاهما ضروري لإصلاح العضلات وتعزيز الاسترخاء، حيث يساهم البروبيوتيك الموجود في الزبادي أيضًا في تعزيز صحة الأمعاء، مما قد يؤثر على جودة النوم، كما أن إضافة القليل من العسل لا يحلي الزبادي فحسب، بل يوفر أيضًا سكريات طبيعية يمكنها تعزيز إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم النوم.

الحليب الدافئ مع القرفة

من المعروف أن تناول الحليب الدافئ ليلًا يعزز النوم المريح، وذلك بفضل محتواه من التربتوفان، وعند دمجه مع القرفة، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، يصبح هذا المشروب المريح أكثر فائدة في تعزيز النوم، ويمكن إضافة القليل من العسل للتحلية.

الكيوي

الكيوى فاكهة غنية بفيتامينات C و Eوالسيروتونين ومضادات الأكسدة، وكلها تساهم في تحسين جودة النوم، وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الكيوي قبل النوم يمكن أن يحسن جودة النوم ومدته وكفاءته، ما عليك سوى تقطيع حبة أو حبتين من الكيوي وتناولها طازجة، فهى وجبة خفيفة منعشة قبل النوم.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان هو وجبة خفيفة دافئة ومريحة تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مما يعزز إنتاج الأنسولين، الذي يساعد الجسم على استخدام التربتوفان لإنتاج السيروتونين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى استرخاء العقل والجسم، قُم بإعداد وعاء صغير من دقيق الشوفان بالماء أو الحليب، ثم أضف رشة من القرفة أو القليل من العسل أو بعض المكسرات المفرومة لإضافة نكهة وعناصر غذائية.

الشكيولاتة الداكنة

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على كميات صغيرة من الكافيين، ولكنها تحتوي أيضًا على المغنيسيوم والسيروتونين، واللذان يعززا الاسترخاء وتحسين جودة النوم، والمفتاح هو اختيار الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة التي تحتوي على 70٪ على الأقل من محتوى الكاكاو واستهلاكها باعتدال، ويمكنك الاستمتاع بتناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة كوجبة خفيفة قبل النوم.

شاي البابونج

شاي البابونج معروف بتأثيراته المهدئة، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة التي قد تعزز النوم وتقلل الآرق، ويمكن أن تساعدك تأثيراته المهدئة الخفيفة على الاسترخاء في نهاية اليوم، قُم بتحضير كوب من شاي البابونج وتناوله ببطء قبل النوم، ويمكنك الاستمتاع به بمفرده أو مع لمسة من العسل لتحليته.