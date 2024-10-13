تجربتي في تقديم بدائل غذائية لطفلي الذي يرفض تناول البيض رغم فوائده

فوائد البيض للأطفال

البيض المقلي

احرصي على تقديم البيض بكل صوره سواء كان مقلياً أو مسلوقاً؛ حيث يعمل البيض على تقوية الذاكرة وتنشيط مخ الطفل وتعزيز صحة الدماغ واكتمال نموه في عمر مبكر، وذلك لأن البيض يحتوي على حمض الأوميغا 3 وكذلك مادة الكولين وهي مادة هامة وفعالة في بناء الخلايا العصبية في المخ وتقوية مراكز التذكر وعدم النسيان.

اهتمي بتقديم البيض لطفلك لأنه من العناصر الغذائية الهامة والتي تنفرد بمحتواها العالي من مجموعة من المعادن والفتيامينات، بالإضافة لأنه مصدر ممتاز للبروتين الحيواني الصحي، ويحتوي البيض على عنصري الكالسيوم و السيلينوم الهامين لتسنين الأطفال، كما أنه يعد العناصر الغذائية التي تقلل من آلام التسنين المزعجة إضافة لدوره الفعال في المساعدة على سرعة بزوغ الأسنان.

اهتمي بتقديم البيض لطفلك بشكل يومي، وحيث أثبتت الأبحاث العلمية دور البيض في زيادة طول الأطفال الذين لا يعانون من قصر القامة الوراثي، كما أن البيض يحتوي على بروتين صحي يعمل على زيادة نمو الشعر وغزارته عند الأطفال بالإضافة لدوره في نمو وصحة العظام والأسنان.

أكثري من تقديم البيض لطفلك خصوصاً في فصل الشتاء حيث يحتوي البيض المسلوق على مادة تُعرف بـ"الأفوميكروجلوبيولين"، وهي مادة تعمل بشكل فعال على علاج إصابة الطفل من الرشح و الأنفلونزا ونزلات البرد، وكذلك تعمل على محاربة البكيتريا التي قد تصيبه بالاضطرابات الهضمية والمعوية، وعلى ذلك ينصح الأطباء بضرورة بتقديم البيض مسلوقاً للطفل في فصل الشتاء، وفي مرحلة تغيرات الفصول.

نوِّعي في طرق تقديم البيض لأطفالك لأنه يحمي عين الطفل من أمراض العيون وخاصة المرتبطة بالشبكية إضافة لارتباطه بصحة القلب وحماية الجسم عموماً من فقر الدم، وحيث يوصف للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ورغم محتواه العالي من الدهون إلا أن البيض يعد حامياً للطفل من الإصابة بالسمنة، ويعمل على سد الجوع بشكل فعال عند الكبار والصغار.

لماذا يرفض بعض الأطفال تناول البيض؟

لاحظي أن طفلك يرفض تناول البيض لأنه لا يحب شكله مثلاً حين يكون مسلوقاً ومهروساً بالشوكة أو مقلياً، فغالباً الطفل يحب أن يمسك بقطع الطعام المقطعة على شكل شرائح بين أصابعه ولا يستطيع أن يفعل ذلك مع البيض، كما أنه لا يمكنه الإمساك ببيضة كاملة مسلوقة ومنزوعة القشر دون أن تتفتت.

لاحظي أن طفلك قد يرفض أي صنف من الطعام في حال قمت بتقديمه له للمرة الأولى وهو غير جائع؛ لأن الطفل الرضيع يكون في مرحلة اكتشاف الطعام وبمجرد أن يرفض صنفاً من الطعام فمن الصعب أن يعود لتناوله حتى ينساه لعدة أيام ثم تقومين بإعادة المحاولة مرة ثانية.

امتنعي عن محاولة إجبار الطفل على تناول البيض النيء فمن أسباب رفض الطفل تناول البيض أن الأم تعتقد أن البيض النيء أو النصف ناضج سوف يكون أكثر فائدة لصحة الطفل، والحقيقة أن الطفل سوف يرفض البيض النيء ويرفض معه كل أشكال البيض، إضافة لأن البيض غير الناضج تماماً قد يكون مصدراً لنقل عدوى بكتيريا السالمونيلا التي تشكل خطراً على صحة الطفل.

صنفان غذائيان كبديل للبيض الذي يرفضه الطفل

بذور السمسم

قدمي لطفلك ابتداء من الشهر السادس اللبن الزبادي "الروب" مضافاً له السمسم المطحون وذلك لأنه عند خلط هذين الصنفين الغذائيين الهامين مع بعضهما البعض فهما سوف يحتويان على القيمة الغذائية الكاملة للبيض الذي يرفض طفلك تناوله.

اطحني السمسم بدون تحميصه لكي يحتفظ بفوائده وقيمته الغذائية ولا تقدميه بدون طحن لأنه من البذور التي قد تسبب الاختناق للطفل، وبعد طحنه ناعماً أضيفيه إلى اللبن الزبادي لكي يحصل الطفل على جرعة كبيرة من الكالسيوم، وحيث يتميز السمسم بمحتواه العالي من الكالسيوم وينافس اللبن الزبادي في ذلك، كما يحتوي السمسم على مجموعة كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة ومناعة طفلك مثل فيتامين "ب" بأجزائه العديدة وحيث يعتبر هذا الفيتامين من الفيتامينات المركبة وكذلك فيتاميني "د" و"هـ"، وأما المعادن التي يحتويها الكالسيوم بوفرة بالإضافة إلى الكالسيوم فهو يحتوي على الفسفور أيضاً وهو نفس المعدن الذي يكثر تواجده في البيض.

قدمي خليط اللبن الزبادي لطفلك مع بذور السمسم المطحونة مرة واحدة في اليوم، واحرصي على أن تكون كمية اللبن الزبادي أكثر من كمية البذور المطحونة ليسهل على الرضيع بلع الخليط، وحيث يحتوي اللبن الزبادي إضافة لغناه بعنصر الكالسيوم المفيد لصحة الأسنان والعظام والذي يوصف للأطفال في مرحلة المشي والتسنين بسبب محتواه من فيتامين د والذي يعزز الكالسيوم من امتصاصه فهناك محتواه من الدهون المفيدة لصحة الجهاز الهضمي عند الطفل.

طرق وحيل لكي يتقبل طفلك تناول البيض

طبق من البيض المقلي

قدمي لطفلك البيض بطرق وحيل مختلفة بحيث يكون كل مرة بكمية صغيرة جداً حتى لا يشعر الطفل بطعمه وتأكدي أن طفلك يكون ذواقاً، ويمكن أن يكتشف إضافتك للبيض الذي رفضه سابقاً، ولذلك أضيفيه بشكل غير مباشر ويمكن البدء بتقديمه على شكل عجة للطفل بحيث تضيفين البيض إلى البصل والبقدونس المفرومين ناعماً وبعد نضج المزيج يقدم لطفلك في طبق طفولي تزينه الرسوم.

احرصي على تقديم البيض لطفلك بكمية صغيرة جداً في البداية لكي تتأكدي من عدم وجود حساسية الطعام من البيض عند طفلك وذلك عن طريق تقديمه له على شكل قطعة صغيرة وبدون أي صنف آخر لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك ضمن وجبة الإفطار.

جربي أن تقومي بفرك صفار البيض المسلوق مع اللبن الزبادي دون أي إضافات واخلطيه جيداً ثم قدميه لطفلك بحيث يطغى طعم اللبن الزبادي على طعم البيض.

ابدئي منذ الشهر السابع من عمر طفلك الرضيع بتقديم الفرنش توست لرضيعك بحيث تقومين بإحضار قطعة من رقائق خبز دقيق الشوفان وبعد ذلك تقومين بدهنها بالبيض المخفوق جيداً وضعيها في المقلاة التي يوجد في قعرها القليل من زيت الزيتون وقومي بتقليبها وقدميها لطفلك، ويمكن عندما يتم طفلك الشهر التاسع من عمره تقديمها له على شكل شريحة يمسكها بين أصابعه مع رش بعض الجبن الصحي المبشور فوقها، فهناك تجارب لأمهات حول تقديم قطع الطعام الكبيرة لأطفالهن، ويمكنك معرفة تجربتي في تقديم قطع كبيرة الحجم من الطعام الخارجي لطفلي منذ الشهر التاسع مثلاً، وهناك اقتراح بإضافة القليل من الزعتر الأخضر وجبن الشيدر وقطع مبشورة أيضاً من الفلفل الملون لزيادة نسبة فيتامين سي في هذه الوجبة.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:57 صباحاً - يعد البيض بكل أشكاله من أهم الأصناف الغذائية التي تحرص الأمهات على تقديمها للأطفال، وحيث أكد الأطباء على فائدة البيض كون البيضة هي أساس تكوين كائن حي هو الكتكوت الصغير، وبالتالي يكمن سر محتواها المتكامل من كافة العناصر الغذائية التي تصلح لتكوين حياة كائن حي، ومن هنا بدأ الاهتمام والتوصية بتقديم البيض للطفل عندما يبدأ في تناول الطعام الخارجي إلى جانب حليب الأم.يحدث أن يرفض طفلك تناول البيض رغم توصيات الأطباء بضرورة تقديم البيض وخاصة الصفار بشكل يومي للرضع مع بدء مرحلة إدخال الطعام التكميلي أي الخارجي بالإضافة إلى حليب الأم، وغالباً ما يوصي الأطباء بذلك ابتداء من الشهر الرابع، ولكن رفض الطفل لتناول البيض سوف يدفعك للبحث عن حل أو بديل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة كوثر النادي؛ حيث أشارت إلى تجربة إحدى الأمهات فيفي حال رفض طفلها تناوله، مع الإشارة لطرق وحيل لمواجهة رفض الطفل لتناول البيض رغم فوائده الغذائية الهامة وذلك في الآتي:قد يهمك أيضاً: كيف تقدمين بذور السمسم لرضيعك؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.