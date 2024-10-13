“لن ترغبوا في تفويته”.. محمد حماقي يشوّق الجمهور لحفله في القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري محمد حماقي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بوستر حفله القادم، والذي سيقام في فندق الماسة بمدينة نصر يوم 22 أكتوبر الجاري. وشوق حماقي جمهوره لهذا الحفل، معلقاً: “استعدوا يوم 22 أكتوبر في القاهرة، مدينة نصر، فندق الماسة لحضور حفل موسيقي لن ترغبوا في تفويته.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا هناك”.

وأحيا حماقي مؤخراً حفلاً غنائياً ناجحاً ضمن فعاليات “صيف جدّة” على مسرح “عبادي الجوهر”، حيث شهد الحفل حضوراً كبيراً من محبيه الذين تفاعلوا بحماسة مع أغانيه القديمة والجديدة، بما في ذلك أغنيات ألبومه “هو الأساس”. وقد عبّر حماقي عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور قائلاً: “وحشتوني أوي، مبسوط بوجودي معاكم النهاردة، علشان أنتوا ليكم مكانة كبيرة الحقيقة في قلبي”.

وفي تصريحات إعلامية، كشف حماقي عن شروطه لدخول عالم التمثيل، مؤكداً أنه يطمح لتقديم بصمة مميزة في السينما، وليس مجرد الظهور كمغنّي في فيلم.

كما أعرب في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الفعاليات الفنية في المملكة عن رغبته في تقديم أغنية باللهجة السعودية قريباً.