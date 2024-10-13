“الابتعاد عن الكوميديا جريمة”.. محمد هنيدي يعلّق على مقارنته بـ عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل النجم محمد هنيدي ضيفًا على برنامج “مع نزار” الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس، حيث تحدث عن العديد من المواضيع، أبرزها مقارنته بالزعيم عادل إمام، ورأيه في احتمالية تقديم أدوار خارج إطار الكوميديا، وعلاقته بزملائه في الوسط الفني.

أكد هنيدي أن الابتعاد عن الكوميديا يعد “جريمة”، مضيفًا: “الناس بحاجة إلى الضحك أكثر من أي وقت مضى”. كما تحدث عن زميله محمد سعد قائلاً: “محمد سعد نجم كبير ولو حصل على نص جيد سيفاجئنا”. وفيما يتعلق بمقارنته بعادل إمام، أوضح هنيدي أن المقارنة طبيعية لكن لا يمكن لأحد أن يحل محل الزعيم، مستذكرًا تعاونه معه في فيلم “بخيت وعديلة”.

وعن خلافه السابق مع الفنان محمد فؤاد، أبدى هنيدي رغبته في الصلح، موجهاً رسالة إليه قائلاً: “ألف سلامة وخد بالك من نفسك”. كما تطرق لعلاقته بأبنائه وحياته الشخصية، مازحًا حول احتمالية الزواج مرة أخرى.