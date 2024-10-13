ليلى علوي تعود إلى موسم الرياض بمسرحية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة ليلى علوي التحضير لمسرحية جديدة تعود بها إلى موسم الرياض في نسخته الخامسة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في الموسم الماضي بمسرحية “الصندوق الأحمر”. ومن المقرر أن تبدأ جلسات التحضير للعمل خلال الأيام المقبلة.

وكانت ليلى علوي قد تألقت في النسخة الرابعة من موسم الرياض بمسرحية “الصندوق الأحمر”، التي شهدت عودتها إلى المسرح بعد سنوات من الغياب. المسرحية من تأليف حازم الحديدي وإخراج طارق الإبياري، وشاركها البطولة مجموعة من الفنانين بينهم ميمي جمال وبيومي فؤاد.

على صعيد آخر، تستعد ليلى علوي لاستئناف تصوير فيلم “المستريحة”، ولم يتبق سوى أربعة أيام على انتهاء التصوير. كما تستعد لعرض فيلمها الجديد “آل شنب”، المقرر إطلاقه نهاية الشهر الجاري.