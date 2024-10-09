شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: يمكن علاج الربو بالأدوية المستنشقة والتمتع بحياة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إن الربو من الأمراض التى لا تشخص ولا تعالج جيدا فى أغلب الأحوال، خاصةً لدى الأطفال.

وأكدت أنه يمكن علاج الربو باستخدام الأدوية المستنشقة التي يمكنها مكافحة المرض وتمكين المصابين بالربو من التمتع بحياة طبيعية ونشطة.

وأضافت المصابون بـ الربو حوالى 262 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2019، ويقدر عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض بحوالي 450 ألف حالة وفاة.

أعراض الربو

انقطاع النفس

السعال

أزيز

ضيق الصدر

وأوضحت المنظمة أنه للحد من أعراض الربو، تجنب مسببات الربو مثل..

الغبار

الدخان

الأبخرة

حبوب اللقاح من الأعشاب والأشجار

فرو الحيوان والريش

الصابون والعطور ذات الرائحة القوية