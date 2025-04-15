شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 50,983 والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,983 شهيدًا و116,274 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء بلغ 39 شهيدًا و118 مصابًا، خلال 24 ساعة الماضية، جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق متفرقة من القطاع.وأشارت إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة.من ناحية أخرى، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال اقتحامها بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع إطلاق نار تجاه الفلسطينيين.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال طفلًا من داخل مستشفى جنين الحكومي شمال الضفة الغربية، في إطار عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها للشهر الثالث على التوالي.