شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 400 قتيل على يد قوات الدعم السريع في دارفور والان نبدء بالتفاصيل

هجمات الدعم السريع في السودان

قوات الدعم السريع

وذكرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا - سلامي، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجومًا على مخيمي زمزم وأبو شروق ومدينة الفاشر القريبة، عاصمة إقليم شمال دارفور.

الدمام - شريف احمد - قُتل أكثر من 400 شخص في الهجمات التي نفذتها أخيرًا قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة عن مصادر موثوقة الاثنين.وقالت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني لوكالة فرانس برس "أكد فريقنا السوداني مقتل 148 شخصا، لكن هذا العدد أقل بكثير من الواقع وعمليات التحقق التي نقوم بها لا تزال جارية".وأشارت إلى أن "مصادر موثوقة أفادت بمقتل أكثر من 400 شخص".كانت مسؤولة أممية، قالت السبت الماضي، إن قوات الدعم السريع، شنت هجومًا استمر يومين على مخيمات للنازحين، كانت قد تعرضت بالفعل لمجاعة.وأوضحت أن تلك الهجمات مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 20 طفلا، وتسعة من عمال الإغاثة في منطقة دارفور.