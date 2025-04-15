- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 400 قتيل على يد قوات الدعم السريع في دارفور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قُتل أكثر من 400 شخص في الهجمات التي نفذتها أخيرًا قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة عن مصادر موثوقة الاثنين.
وقالت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني لوكالة فرانس برس "أكد فريقنا السوداني مقتل 148 شخصا، لكن هذا العدد أقل بكثير من الواقع وعمليات التحقق التي نقوم بها لا تزال جارية".
كانت مسؤولة أممية، قالت السبت الماضي، إن قوات الدعم السريع، شنت هجومًا استمر يومين على مخيمات للنازحين، كانت قد تعرضت بالفعل لمجاعة.
وقالت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني لوكالة فرانس برس "أكد فريقنا السوداني مقتل 148 شخصا، لكن هذا العدد أقل بكثير من الواقع وعمليات التحقق التي نقوم بها لا تزال جارية".
هجمات الدعم السريع في السودانوأشارت إلى أن "مصادر موثوقة أفادت بمقتل أكثر من 400 شخص".
كانت مسؤولة أممية، قالت السبت الماضي، إن قوات الدعم السريع، شنت هجومًا استمر يومين على مخيمات للنازحين، كانت قد تعرضت بالفعل لمجاعة.