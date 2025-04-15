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الأمم المتحدة: 400 قتيل على يد قوات الدعم السريع في دارفور

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أ ف ب - جنيف 0 تبليغ

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  • الأمم المتحدة: 400 قتيل على يد قوات الدعم السريع في دارفور 2/2

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الدمام - شريف احمد - قُتل أكثر من 400 شخص في الهجمات التي نفذتها أخيرًا قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة عن مصادر موثوقة الاثنين.
وقالت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني لوكالة فرانس برس "أكد فريقنا السوداني مقتل 148 شخصا، لكن هذا العدد أقل بكثير من الواقع وعمليات التحقق التي نقوم بها لا تزال جارية".

هجمات الدعم السريع في السودان

وأشارت إلى أن "مصادر موثوقة أفادت بمقتل أكثر من 400 شخص".
كانت مسؤولة أممية، قالت السبت الماضي، إن قوات الدعم السريع، شنت هجومًا استمر يومين على مخيمات للنازحين، كانت قد تعرضت بالفعل لمجاعة.

قوات الدعم السريع

وأوضحت أن تلك الهجمات مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 20 طفلا، وتسعة من عمال الإغاثة في منطقة دارفور.

وذكرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا - سلامي، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجومًا على مخيمي زمزم وأبو شروق ومدينة الفاشر القريبة، عاصمة إقليم شمال دارفور.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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