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الخليج اليوم .. السعودية تمنح دفعة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة

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الخليج اليوم .. السعودية تمنح دفعة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دفعة جديدة من المستلزمات الطبية العاجلة لوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" للتخفيف من معاناة المرضى والمصابين في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.

 

إلى ذلك، يواصل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة "جهوده الحثيثة في تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بما تحتاجه من مواد طبية أساسية رغم التحديات الميدانية الصعبة"، طبقاً لوكالة الأنباء "واس"، في إطار دور السعودية للوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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