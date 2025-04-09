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مصر.. وفاة 8 مصريين جراء انهيار منزل في أسيوط والبحث بالأنقاض مستمر

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د ب أ - القاهرة 0 تبليغ

مصر.. وفاة 8 مصريين جراء انهيار منزل في أسيوط والبحث بالأنقاض مستمر

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الدمام - شريف احمد - لقي ثمانية مصريين حتفهم وأصيب شخص اليوم الأربعاء في انهيار منزل في محافظة أسيوط التي تبعد 380 كم جنوب القاهرة.
وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا بوقوع حادث انهيار منزل مكون من أربعة طوابق مأهول بالسكان شرق أسيوط.
وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال ثمانية جثث بينهم نساء وثلاثة أطفال تم نقلهم إلى المشرحة، وتواصل القوات أعمال البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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