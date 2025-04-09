شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وفاة 8 مصريين جراء انهيار منزل في أسيوط والبحث بالأنقاض مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثمانية مصريين حتفهم وأصيب شخص اليوم الأربعاء في انهيار منزل في محافظة أسيوط التي تبعد 380 كم جنوب القاهرة.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا بوقوع حادث انهيار منزل مكون من أربعة طوابق مأهول بالسكان شرق أسيوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال ثمانية جثث بينهم نساء وثلاثة أطفال تم نقلهم إلى المشرحة، وتواصل القوات أعمال البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.