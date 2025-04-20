المملكة تستعرض الفرص الواعدة في الأمن السيبراني بمؤتمر RSA الدولي

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مشاركة الأمن السيبراني في مؤتمر RSA الدولي

قطاع الأمن السيبراني السعودي

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة بجناح في "مؤتمر RSA السيبراني الدولي".ويقام خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025م، في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة المبذولة في تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وإسهاماتها في تعزيز جوانب التعاون الدولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني، وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.بجانب تعزيز التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الدولية ذات العلاقة بقطاع الأمن السيبراني، ونقل الخبرات والمعارف في هذا القطاع الحيوي والواعد.ويستعرض الجناح المشارك الفرص الواعدة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، وأحدث منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني المطورة في سوق الأمن السيبراني بالمملكة.كما يستعرض أبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة لتوطين التقنيات ودعم المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين وتنمية القدرات البشرية المتخصصة في القطاع.ويضم الجناح الذي تنظمه الهيئة مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني، إضافة إلى عددٍ من الشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى مسرعة الأمن السيبراني في نسختيها الأولى والثانية.ويُعد مؤتمر RSA السيبراني الدولي، منصة دولية تجمع قادة وخبراء الأمن السيبراني والمختصين والمهتمين في المجال من حول العالم، وتمثل فرصة لاستكشاف المعرفة.ويناقش أهم الموضوعات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بالأمن السيبراني وتحدياته الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في المجال.