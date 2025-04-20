شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يحتضن المحطة السادسة لمعرض الأمن السيبراني.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق غداً الاثنين 21 أبريل 2025، المعرض التوعوي للأمن السيبراني في محطته السادسة، الذي تنظمه وزارة التعليم تحت شعار "لا تفتح لهم باب".

وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بحضور مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف المدني، ومدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام، وعدد من القيادات التعليمية، والذي يستمر لمدة يومين.



ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز مفاهيمه بين الطلبة ومنسوبي التعليم وزوار المعرض، والتوعية بمخاطر الهجمات الإلكترونية، وأسس التعامل الآمن مع الفضاء السيبراني.



تدريب وتفاعل

ويتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية، وأركانًا تفاعلية، ومسابقات تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني، وتمكين أفراد المجتمع التعليمي من حماية أنفسهم ومؤسساتهم من التهديدات السيبرانية.



وتشرف الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم على هذه الحملة التوعوية، بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من إدارات التعليم الأخرى، ضمن جهود متواصلة لتعزيز حماية الأنظمة الوطنية ونشر الممارسات السيبرانية الآمنة.



ويقدم المعرض أنشطة تفاعلية تحاكي الهجمات الإلكترونية، وجلسات إرشادية توعوية، بالإضافة إلى مسابقات وألعاب تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني داخل المجتمع التعليمي.