شكرا لقرائتكم خبر عن 6 متطلبات.. مواعيد مقابلات برامج الدبلومات الصحية والبورد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

شهادة البكالوريوس وشهادة الامتياز

شهادات الخبرة العملية إن وجدت

السيرة الذاتية

عدد (3) خطابات توصية

خطاب التفرغ الوظيفي إن وجد

صورة من بطاقة الهوية الوطنية

إنجازات الجامعات السعودية

ابتكارات واختراعات الجامعات السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الدراسات الطبية العليا بكلية الطب في جامعة الملك سعود عن مواعيد المقابلات الشخصية لبرامج الدبلومات الصحية وبرامج البورد السعودي للعام الأكاديمي 2025م.الوثائق المطلوبة للمقابلة الشخصية:-من جهة أخرى كانت نشرت منظمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين National Academy of Inventors في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أفضل 100 جامعة في جميع أنحاء العالم لعام 2024م.وتصدرت الجامعات السعودية الترتيب العالمي، إذ سجلت الجامعات السعودية تقدمًا ملحوظًا في ترتيب الجامعات العالمية في عدد براءات الاختراع على مستوى العالم.وتصدرت جامعة الملك فيصل قائمة التصنيف لهذا العام بعدد 631 براءة اختراع، وتقدمت في عدد براءات الاختراع على جامعات عالمية مرموقة في هذا المجال.وتعد جامعة الملك فيصل واحدة من الجامعات التي تسهم بشكل فعّال في البحث العلمي والابتكار في المجالات كافة.في حين سجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 265 براءة اختراع واحتلت المركز الخامس عالميًا.وحلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الترتيب الخامس عشر عالميًا في الترتيب مسجلة 141 اختراعًا.كما سجلت جامعة الملك سعود 56 براءة اختراع محتلة الترتيب الرابع والستين عالميًا.