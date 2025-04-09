شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وإيران تبحثان مستجدات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، خلال لقائه، الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، مختلف جوانب وأبعاد العلاقات التي تجمع بين الجزائر وإيران وبحث السبل الكفيلة بتقويتها وتعزيزها.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية- تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وإلى المستجدات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية بصفة خاصة، لاسيما في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.