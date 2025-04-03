الخليج اليوم .. المقاتلات السعودية تشارك في مناورات تمرين "العلم الأخضر" في أميركا

انطلقت في قاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة الأميركية، مناورات تمرين "العلم الأخضر" 2025، بمشاركة مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما وتشارك مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية بمنظومة طائرات "تايفون" بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

خلال مشاركة القوات

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمريني "العلم الأحمر" و"العلم الأخضر" 2025 المقدم الطيار الركن خالد النتيفي، بأن التمرينين يُعدان من أهم التمارين في الولايات المتحدة الأميركية اللذين تم التحضير لهما خلال الأشهر الماضية بهدف الاستفادة القصوى من مخرجات التمرينين لكامل الأطقم الجوية والفنية والمساندة.

الفريق المشارك

وأفاد أن التمرينين يهدفان إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لمنسوبي القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرينين، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الجوية وتنسيق الجهود لتحقيق المواءمة العملياتية لتنفيذ عمليات مشتركة.

ويشهد التمرينان رحلات منوعة ومختلفة من أبرزها عمليات جوية مضادة دفاعية وهجومية، وعمليات الإسناد الجوي القريب، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي.

رجال القوات السعودية خلال المشاركة