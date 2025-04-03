شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين بمجمع قيادة تابع لحركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مسلحين في مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس في مدينة غزة.

وقال في بيان له اليوم الخميس إن "المجمع الذي استهدفناه في غزة استخدمه المسلحون لتنفيذ عمليات ضد قواتنا ومواطني إسرائيل".

وفي سياق آخر، قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازارينى"، إن 9 أطفال استشهدوا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مبنى تابعا للوكالة الأممية شمال قطاع غزة أمس الأربعاء.

جاء ذلك في منشور للمسؤول الأممي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، تعقيبا على استهداف جيش الاحتلال لمبنى تابع للأونروا شمال قطاع غزة.

وأضاف لازاريني: "حتى الأنقاض أصبحت أهدافاً، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مبنى الأونروا في جباليا شمال غزة"، مشيرا إلى أن مبنى الأونروا المستهدف كان يستخدم في السابق مركزا صحيا، وتعرض لأضرار بالغة في بداية الهجمات .

وقال وفقا للتقارير الأولية، كان المبنى يأوي 700 شخص عند استهدافه، وأن 9 أطفال، بينهم رضيع يبلغ من العمر أسبوعين فقط، كانوا من بين الضحايا.

وأشار لازاريني إلى أن النازحين بسبب العدوان على قطاع غزة ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وأنه حتى بعد استهداف مبنى الأونروا، فإن الذين لجأوا إليه استمروا في البقاء فيه كما لفت إلى أن منذ بداية العدوان، تعرض أكثر من 300 مبنى تابع للأمم المتحدة لأضرار أو للتدمير الكامل.

وأضاف لازاريني، أن أكثر من 700 شخص استشهدوا أثناء سعيهم للحصول على الحماية الأممية في قصف الاحتلال على غزة، مشددا على أن تجاهل مرافق الأمم المتحدة وموظفيها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات التي تستهدف منشآت الأمم المتحدة.