شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة إلى 50,523 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 50,523 شهيدًا و114,776 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 100 شهيد و138 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أشارت إلى استشهاد 56 فلسطينيًا في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي طال منازل وخيامًا اليوم في مناطق متفرقة من القطاع.