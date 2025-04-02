شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلي يزور باريس لبحث "التطورات الإقليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، بالإضافة إلى مسئولين فرنسيين آخرين لبحث آخر التطورات الإقليمية.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم /الأربعاء/، أن المحادثات ستركز على التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في غزة وقضية الرهائن، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين إسرائيل وفرنسا.