شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة السورية: انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطاقة السورية بأن التيار الكهربائي انقطع في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء نتيجة عدة أعطال فنية في الشبكة الوطنية، لافتة إلى أن العمل جار على معالجة المشكلة.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية في تصريحات لوكالة "رويترز": "شهدت سوريا انقطاعا للتيار الكهربائى فى جميع أنحاء البلاد مساء يوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية".

وأكد المتحدث أن "الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات".

من جانبه، صرح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دى، بأن التيار الكهربائى انقطع عن كافة أنحاء سوريا جراء خلل فني"، لافتا إلى أن "العمل جار على إعادة الكهرباء و إصلاح الخلل الحاصل".

وأوضح أن "الخلل كان بسبب خروج محطة توليد حلب عن الخدمة مما أدى إلى خروج جميع محطات التوليد بشكل متتالي"، مشيرا إلى أن "إعادة إقلاع المحطات تحتاج عدة ساعات، ليعود بعدها الاستقرار إلى المدن كافة".

يذكر أن سوريا تعاني من أزمة خانقة في مجال الطاقة الكهربائية، نتيجة غياب الصيانة اللازمة للمحطات والشبكات والنقص الحاد في الوقود والغاز، وذلك بفعل العقوبات الدولية المفروضة عليها مما يؤثر على قدرة المحطات على العمل بكفاءة.

بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بهذه الشبكات جراء 14 عاما من الحرب المدمرة.

ويشكل قطاع الكهرباء تحديا كبيرا أمام البلاد التي تسعى جاهدة لإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات طويلة من الدمار.