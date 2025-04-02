شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ميدان فلسطين في مدينة لاباز البوليفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح إيفان أرياس رئيس بلدية العاصمة البوليفية مدينة لاباز، وسفير دولة فلسطين لدى بوليفيا محمود العلواني، ميدان فلسطين في الشارع الرئيسي- باليبيان، بمناسبة الذكرى 49 ليوم الأرض الخالد.



وشدد أرياس والسفير العلواني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، على أهمية تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، وأدانا سياسة التهجير القسري والسياسة العنصرية والجرائم والتطهير العرقي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.



كما أكدا أن أرض فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني الذي سيبقى صامدا على أرضه وفي وطنه.