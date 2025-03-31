الخليج اليوم .. الحوثي: استهدفنا حاملة طائرات أميركية 3 مرات خلال 24 ساعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

زعم المتحدث باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكر إعلام تابع للجماعة اليمنية.

وأشار سريع إلى أن مسلحي الجماعة "اشتبكوا "مع القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" في البحر الأحمر لثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبحسب قوله، "شاركت في العملية قوات صاروخية وطائرات مسيرة وقوات بحرية، استخدمت فيها عدة صواريخ كروز وطائرات مسيرة".

يذكر أن القوات الأميركية بدأت في 15 مارس، بناء على أوامر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شن ضربات مكثفة على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن العملية تهدف إلى حماية مصالح واشنطن وضمان حرية الملاحة، وأشار ترامب إلى أن سبب هذا القرار هو الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتشارك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، ومقرها البحر الأحمر، بقصف مناطق سيطرة الحوثيين في البلاد.

وفي وقت سابق من الأحد، أفاد إعلام حوثي بأن الطيران الأميركي نفذ 18 غارة على عدة محافظات يمنية.

فقد استهدف الطيرانُ الأميركي اجتماعاً لقيادات حوثية في منطقةِ ساقين شرقَ مدينةِ صعدة بثلاثِ غارات، أسفرت عن سقوطِ قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن الطيران الأميركي شن 4 غاراتٍ على سنحان جنوبَ شرقي صنعاء، مستهدفاً مخازنَ أسلحةٍ للحوثيين. كما أفاد إعلام حوثي أيضا بشنِ الطيران الأميركي غارتين على منطقة بني مُعاذ في سحار غربَ صعدة.

وكذلك شن الطيرانُ الأميركي 3 غارات على جبل النبي شعيب في بنيِ مطر غربَ صنعاء.