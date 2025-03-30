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ولى العهد السعودى يؤدى صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين فى المسجد الحرام

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ولى العهد السعودى يؤدى صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين فى المسجد الحرام

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القاهرة - سامية سيد - أدى ولي العهد السعودى آل سعود صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

وكان قد أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة عيد الفطر المبارك فى قصر السلام بجدة.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث قال فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسري، نهنئكم بعيد الفطر المبارك ونحمد الله، الذي أعاننا على صيام شهر رمضان وقيامه وبلغنا هذا اليوم السعيد، مبتهلين إلى المولى أن يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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