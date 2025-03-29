شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة السودان تثمن مواقف المملكة العربية السعودية المساندة لها والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت حكومة السودان مواقف المملكة العربية السعودية، الداعمة والمساندة للسودان، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية، ظلت بحكمة تساند الشرعية في السودان.

وقال بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت :"التقى فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة بصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وتابع البيان: "الاجتماع المطول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وتم الاتفاق على رفعها إلى مراقي استراتيجية تخدم مصلحة بلدينا الشقيقين، بإنشاء مجلس أعلى للتنسيق الاستراتيجي".

وأكدت الخارجية السودانية، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ظلت بحكمة ودبلوماسية هادئة تساند الشرعية في السودان والمتمثلة في مجلس السيادة الانتقالي وقيادته والقوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة الشرعية المناط بها حماية أمن وحفظ استقرار السودان، وفقا لوكالة سونا للأنباء.

واختتم البيان :"وتثمن حكومة السودان عالياً مواقف مملكة الخير الشقيقة المساندة للسودان في الماضي والحاضر، في ضوء المشتركات التاريخية وعرى الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، كما تتقدم بأسمى آيات الامتنان للمملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده".