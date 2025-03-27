الخليج اليوم .. وفد أمني مصري يتوجه إلى الدوحة لبحث وقف الحرب في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توجه وفد أمني مصري إلى الدوحة اليوم الخميس، لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى والرهائن، في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد في غزة.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن زيارة الوفد الأمني المصري للدوحة تبحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

وكانت إسرائيل قد استأنفت حربها على قطاع غزة يوم 18 مارس الجاري، وسبقها وقف إدخال المساعدات، ومنذ ذلك الحين قتل 855 فلسطينيا وأصيب 1869 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقبل أيام، أفادت تقارير بتقديم مصر مقترحا جديدا يهدف إلى إعادة مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، يتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وأفاد مسؤول في حماس بأن الحركة "ردت بإيجابية" على المقترح، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أنه لا يمكن السماح باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للعقاب الجماعي والتجويع في قطاع غزة أو القبول به.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سُويتشا، بالقاهرة خلال مارس الجاري، إن "استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أمر مرفوض وانتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني"، مشددا على أنه لا بديل عن تنفيذ اتفاق غزة بالكامل.

المصدر: القاهرة الإخبارية