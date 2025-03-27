شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبناني يعين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مجلس الوزراء اللبناني قرر، اليوم الخميس، تعيين "كريم سعيد" حاكما لمصرف لبنان.



ويمتلك "سعيد" - مواليد قرطبا في العام 1964 - خبرة واسعة في المجال المالي والحقوقي على مدار السنوات الماضية، فهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989، كما درس قانون البنوك وتلقى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وارتبط اسمه بما عُرف بـ "خطة هارفارد" لحل الأزمة الإقتصادية في لبنان.



وكان "سعيد" قد شغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان، بالاضافة الى توليه منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أتش أس بي سي" الشرق الأوسط من العام 2000 وحتى 2006.. كما أنه مؤسس وشريك إداري في شركة "جروث جايت إيكويتي بارتنرز" في الإمارات.



وفي عام 2023، أطلق "سعيد" دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان في كلية كينيدي للحكم بجامعة هارفارد.

وكريم سعيد، هو شقيق النائب اللبناني السابق فارس سعيد، وهو متزوج ولدية ثلاثة أولاد.