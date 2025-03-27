شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": مقتل 855 شخصًا منذ استئناف الضربات على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن 855 شخصًا استشهدوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على قطاع غزة، مؤكدة أن 25 شهيدًا نقلوا إلى المستشفيات خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الخميس.

وقالت الوزارة في بيان "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، بلغت 855 شهيدًا و1869 إصابة"، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50208 قتلى و113910 إصابات.

