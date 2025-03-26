شكرا لقرائتكم خبر عن "اعتداءات همجية".. إدانة عربية للعدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

إدانة البرلمان العربي

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كويا بريف درعا الغربي جنوب سوريا، مما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.وجدد أبو الغيط في تصريح له اليوم الرفض القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد، وسعي مكشوف لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.وشدد أبو الغيط على أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على سوريا، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف قوية، وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة.وجدد تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.كما أدان البرلمان العربي، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا غربي درعا، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدًا أن استمرار هذه الاعتداءات دون حساب في ظل صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الانتهاكات والإمعان فيها، وهو ما يمثل تعديًا سافرًا على السيادة السورية، ويقوض أمن واستقرار سوريا والمنطقة.وطالب البرلمان العربي -في بيان له اليوم-، مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة في المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.وأكد تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية أمام هذه الاعتداءات الهمجية، ودعم حقها في حفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها في تحقيق الأمن والاستقرار.