الخليج اليوم .. واشنطن تقرر إرسال حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط



الرياض - كتب موسى القحطاني - أفاد مسؤول أميركي لـ"العربية English" بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قرر تمديد بقاء حاملة الطائرات "ترومان" بالشرق الأوسط.

وقال المسؤول الأميركي ن وزير الدفاع الأميركي قرر أيضا إرسال حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط خلال أسابيع.



يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بحدوث انفجارات عنيفة جنوب الحديدة.

جاء هذا بعد إعلان الناطق باسم الحوثيين استهداف قطع حربية أميركية ترافق حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" بطائرات مسيرة.

وكانت الولايات المتحدة بدأت السبت الماضي ضربات جوية على ما وصفتها بأهداف للحوثيين، وقالت إن العملية تهدف لاستعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

وتمثل الضربات الأميركية أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالقضاء على الحوثيين تماما"، على حد قوله.

كما توعد ترامب يوم الاثنين بأنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية مستقبلية، وحذر من عواقب وخيمة.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023. وأدت هذه الهجمات إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، ودفعت الجيش الأميركي إلى إطلاق حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.