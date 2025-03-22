شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: يجب تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم السبت، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا للدفع باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، والالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال،طبقا لبيان صحفي صدر عن الديوان الملكي، على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي فيها.

وأعاد الملك عبدالله التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لافتا إلى خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبالحديث عن الأوضاع في سوريا، أكد الملك عبدالله الثَّاني، دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.