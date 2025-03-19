شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. مقتل موظف أممي جراء قصف إسرائيلي في دير البلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل موظف في الأمم المتحدة وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مقر عملهم بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 48 ساعة الماضية إلى 436 شهيدًا ومئات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت الصحة إلى وصول 30 شهيدًا منذ فجر اليوم إلى مستشفيات قطاع غزة، التي تُعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، جراء استمرار إغلاق المعابر.