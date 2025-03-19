الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان يوزع 1200 سلة غذائية في السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1.200 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 8.670 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

ويوزع المشروع 30 ألف سلة غذائية للنازحين ضمن برنامج العودة الطوعية للعائدين إلى ديارهم في ولايات الجزيرة، والخرطوم، والبحر الأحمر، وسنار، والنيل الأبيض.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.