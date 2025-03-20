الخليج اليوم .. 16 قتيلا من قيادات الحوثي في الغارات الأميركية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مقتل 16 من مقاتليها في أعلى حصيلة معلنة منذ مطلع الشهر الجاري.

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء، أنه تم تشييع جثامين 16 من الضباط المقاتلين التابعين للحوثيين، يعتقد أنهم قتلوا جراء الغارات التي شنها الطيران الأميركي على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. ولم تشر الوكالة إلى زمان ومكان سقوط هؤلاء القتلى.

يأتي ذلك فيما نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" Centcom، عبر منصّة "إكس"، لقطات جديدة للمقاتلات الأميركية وهي تنطلق لتنفيذ غارات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وأفاد إعلام حوثي بقصف أميركي على منطقة العصايد بالصفراء في صعدة، كما شنت الطائرات الأميركية خمس غارات على مخازن للحوثيين في زبيد بالحديدة.

واستهدفت غاراتٌ أميركيةٌ جديدة محيط مدينة صعدة وحي الجراف شمال صنعاء ومحافظة البيضاء والجوف.

وذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن الغارات استهدفت مواقعَ ومخابئَ ومخازنَ أسلحةٍ للحوثيين، من بينها محيطُ وزارةِ الاتصالات وهيئةُ البريد في صنعاء، إضافةً إلى مديريةِ السوادية في البيضاء.

يذكر أن القوات الأميركية بدأت في 15 مارس، بناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب، بشن ضربات مكثفة على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن العملية تهدف إلى حماية مصالح واشنطن وضمان حرية الملاحة.

وتشارك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، ومقرها البحر الأحمر، في العملية.