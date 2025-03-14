الخليج اليوم .. السعودية تدشن مرحلة جديدة من البرنامج الطبي التطوعي في عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، مرحلة جديدة من مراحل البرنامج الطبي التطوعي في جراحة القلب والقسطرة القلبية.

إذ تأتي المرحلة الجديدة بتنفيذ ودعم من المركز بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمشاركة كوادر وكفاءات طبية من داخل السعودية.

في السياق ذاته، يشمل البرنامج الطبي التطوعي الذي دُشّنت مشاريعه في شهر أبريل من العام الماضي تخصصات طبية متعددة منها: جراحة القلب والقسطرة للأطفال، والأذن والأنف والحنجرة، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، وجراحة المسالك البولية والعلاج الطبيعي خفض الاحتياج الإنساني من جميع المحافظات اليمنية.

جاء البرنامج الطبي نظرًا لجاهزية وإمكانيات المستشفى عقب مشروع تشغيله من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة فيه أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية، على مساحة 20.000 متر مربع، بسعة 270 سريرًا، ويضم 14 عيادة متخصصة إضافة إلى مركز القلب، فيما جهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشروعات ومبادرات متعددة لدعم قطاع الصحة في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة.