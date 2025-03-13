الخليج اليوم .. الإمارات تُثمن جهود السعودية في استضافة محادثات أمريكية-أوكرانية لحل النزاع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحبت دولة الإمارات باستضافة المملكة العربية السعودية لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، معربة عن أملها في أن تسهم في تخفيف التوترات وإيجاد حل شامل ومستدام لنزاع أوكرانيا.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، بالجهود التي بذلتها السعودية في هذا الإطار، معربة عن أملها في أن تمهد هذه المحادثات الطريق لإنهاء المعاناة الإنسانية، والحد من الخسائر في الأرواح، ووضع نهاية للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ودعت الوزارة إلى مواصلة مسار السلام وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار، مؤكدة على أهمية الحوار السلمي كسبيل وحيد لحل النزاعات.

وقد انعقدت يوم الثلاثاء الماضي مفاوضات بين وفدي أوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، حيث حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل والتز.

فيما مثل الجانب الأوكراني كل من وزير الخارجية أندريه سيبيغا، ورئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أندريه ييرماك، ووزير الدفاع رستم عميروف.

من جانبه، صرح الرئيس ترامب بأنه يتوقع موافقة روسيا على اقتراح "وقف إطلاق النار الفوري لمدة 30 يوما" في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك دون ضغوط على موسكو.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح خلال اجتماعٍ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين في يناير الماضي، بأن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن يكون سلاما طويل الأمد، وليس مجرد هدنة قصيرة.

وأشار بوتين إلى أن الهدنة قد تمنح كييف فرصة للتحضير وتعزيز قواتها، مؤكدًا أن موسكو قد لاحظت مرارا انتهاك كييف للاتفاقيات بشكل منهجي.