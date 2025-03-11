شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: قطع الكهرباء عن قطاع غزة خرق جديد للقانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

القانون الإنساني الدولي

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما يعد خرقًا جديدًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة.وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حذرت من أن تعليق وصول المساعدات بما في ذلك وقف إمدادات الطاقة عن منشأة تحلية المياه الوحيدة في غزة، يدفع بالقطاع إلى حالة طوارئ إنسانية حادة، وبدأت تأثيرات ذلك بالفعل في نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار.وأوضحت في بيان، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على إسرائيل أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك.وأكدت اللجنة التزامها بتقديم المساعدات المنقذة للحياة، والدعوة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، عبر الوصول الإنساني السريع، مطالبة باستمرار وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن.