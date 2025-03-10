شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: استشهاد 9 فلسطنيين خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، وصول تسعة شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم إن "بين الشهداء خمسة جرى انتشالهم، وأربعة شهداء جدد، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و467 شهيدًا و111 ألفا و913 مصابا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.