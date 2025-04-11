شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل سوريا في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل على تقويض جهود الحكومة من أجل السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ممثل سوريا في مجلس الأمن قصى الضحاك بأن إسرائيل تعمل على تقويض جهود الحكومة السورية من أجل السلام.

وقال الضحاك في اجتماع لمجلس الأمن: "نشكركم على الاستجابة السريعة من أجل عقد هذه الجلسة الطارئة استجابة لرغبة بلادي".

وأضاف: "غالبية الدول الأعضاء أكدوا على ضرورة دعم سوريا وشعبها في هذه المرحلة الحساسة في حاضره ومستقبله".

وتابع: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملت على تقويض جهود الحكومة السورية من أجل السلام، قوات الاحتلال شنت مئات الاعتداءات الجوية على الأراضي السورية ما تسبب بسقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين".

وأشار إلى أن "جيش الاحتلال توغل في الأراضي السورية ودمّر الطرق وعطل خدمات المياه والانترنت واحتل بعض المباني في القنيطرة".

وختم قائلا: "المجتمع الدولي أكد على تضافر الجهود من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري ودعم استقرار سوريا وأمنها"، مشددا على أن دعم أمن سوريا ينعكس إيجابا على المنطقة.