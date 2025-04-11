شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر تجوال في عدد من أحياء بصرى الشام فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت قوات الأمن العام في سوريا حظر تجوال في عدد من أحياء مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقى.

وذكرت مصادر محلية أن ذلك يأتي بعد اندلاع اشباكات على خلفية محاولة قوات الأمن العام اعتقال أحد العناصر المحسوبة على الفصيل المسلح المسمى اللواء الثامن الذي يقوده أحمد العودة.

وقد أصيب العنصر بجروح واعتقل آخرون، وفق المصدر ذاته.

وتقوم قوات الأمن العام حاليا بالبحث عن آخرين.