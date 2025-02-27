شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تدشن هدية خادم الحرمين من التمور في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر سفارة المملكة في القاهرة، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية مصر العربية.

وذلك بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن الدهاس، ومستشار العلاقات الحكومية بصندوق "تحيا مصر" اللواء حسام مسلم واصل، وممثل وزارة الشؤون الإسلامية محمد عبدالله الدويش.

وتبلغ كمية التمور نحو 5 أطنان حيث تأتي هذه الهدية من التمور، ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك في العديد من الدول، بتوجيهات من القيادة الرشيدة أيدها الله.

