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مصر.. معبر رفح البري يستقبل 43 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة

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واس- القاهرة 0 تبليغ

مصر.. معبر رفح البري يستقبل 43 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. معبر رفح البري يستقبل 43 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم، 43 مصابًا فلسطينيًا و63 مرافقًا لهم قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
وذكر مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

قطاع غزة

سبق واستقبل المعبر مساء أمس السبت، 37 مصابًا فلسطينيًا و59 مرافقًا لهم قادمين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأوضح مصدر مصري مسؤول بالمعبر، أن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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