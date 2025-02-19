شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

جهود إضافية

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم إطلاق حملة تطعيم جديدة ضد شلل الأطفال في 22 فبراير في قطاع غزة.وأوضحت المنظمة أن إطلاق الحملة في الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، وسيعطى لقاح شلل الأطفال من النوع 2 ( nOPV2 ) لأكثر من 581 ألف طفل دون سن العاشرة لحمايتهم من المرض.وتأتي هذه الحملة بعد الكشف موخرًا عن فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى استمرار انتشاره في البيئة، ما يعرض الأطفال للخطر.وكانت المنظمة قد أجرت جولتين سابقتين من التطعيم في سبتمبر وأكتوبر 2024، وبلغت نسبة التطعيم 95% من الهدف، ومع بقاء الفيروس في البيئة فإن هناك حاجة إلى جهود تطعيم إضافية للوصول إلى كل طفل وتعزيز المناعة.وشمل التطعيم نحو 7 آلاف طفل في الجولات السابقة بسبب عدم ضمان فترة توقف إنسانية لإطلاق النار، معظمهم في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.