شكرا لقرائتكم خبر عن دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقف إطلاق النار في غزة

إغاثة الأسر النازحة في غزة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معابر إيريز وزيكيم وكرم أبو سالم.وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن شحنات المساعدات وصلت إلى مناطق صعبة الوصول، وتحسنت بيئة العمل بشكل كبير.وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إلى زيادة الإمدادات ساعدت في استئناف توزيع المواد الغذائية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.كما وزعت مستلزمات طبية على المستشفيات ومراكز صحية في غزة.وكانت دخلت اليوم 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من بينها 22 شاحنة وقود عن طريق معبر رفح البري.ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح مصدر مسؤول بمعبر رفح البري، أن شاحنات المساعدات دخلت إلى القطاع عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.ولفت إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الأيام الماضية بلغت 1400 شاحنة من بينها 70 شاحنة وقود وغاز.وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إرسال أولى شحناتها إلى قطاع غزة.وتحمل مواد الإيواء الأساسية والمياه والصرف الصحي والنظافة من عمّان، مؤكدة الحاجة الماسة لهذه الإمدادات لإغاثة الأسر النازحة، التي عادت إلى منازلها ووجدتها مجرد أنقاض.وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه الجهود تُنَسَّق مع مجموعة الخدمات اللوجستية والشبكة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، والهيئة الخيرية الأردنية.هذا وطالبت المدير العام للمنظمة إيمي بوب بأن يكون وقف إطلاق النار في غزة نقطة تحول في الاستجابة الإنسانية، وبداية حل سلمي دائم.