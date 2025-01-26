شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الأسرى: المقاومة الفلسطينية تحقق إنجازا جديدا بتحرير 200 أسير والان مع تفاصيل الخبر

أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، السبت، ان المقاومة الفلسطينية تحقق إنجازًا جديدًا اليوم بتحرير 200 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار" والتي شملت الإفراج عن 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا بأحكام مختلفة، مع إبعاد 70 أسيرًا للخارج، مقابل إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات.

وثمن مكتب إعلام الأسرى جهود المقاومة الفلسطينية الباسلة، التي أثبتت بإرادتها وصلابتها قدرتها على انتزاع حقوق الأسرى رغم قسوة الاحتلال، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للصمود والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني .

ودعا مكتب إعلام الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني الأبيّ في كل المدن والقرى والمخيمات إلى استقبال الأسرى المحررين بفرح وحفاوة، تأكيدًا على التلاحم الوطني ودعمًا لنضالهم وتضحياتهم العظيمة، فهم رمز الحرية والكرامة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.